Pro Patria: 105 anni di storia

Buon compleanno alla Pro Patria, che festeggia 105 anni di fondazione: dalle gigantografie in viale Alfieri alla serata evento 'Schegge di Pro Patria'.

Buon compleanno alla Pro Patria, che festeggia 105 anni di fondazione: in viale Alfieri 22, allora, ecco due gigantografie della squadra storica e di quella attuale, mentre al Teatro Lux, il 29 febbraio alle 20.45, l'associazione Pro Patria Museum, organizza 'Schegge di Pro Patria', una serata evento in cui l’ex attaccante della Pro Daniele Giulietti reciterà dei testi storico/teatrali di Andrea Fazzari dedicati ad alcune vecchie glorie biancoblu come Reguzzoni , Kubala, Re Cecconi, Cecotti, Serafini e Colombo... oltre a un testo a sorpresa. Ingresso libero e gratuito

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!