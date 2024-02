Il ricordo dei Tre Martiri

Castano ricorda i Tre Martiri Castanesi. Franco Griffanti, Antonio Noé e Franco Noé: il 26 febbraio 1945 quando vennero uccisi dagli occupanti nazisti.

I colpi di fucile che rieccheggiarono nell'aria. E poi quelle tre vite strappate per sempre all'amore e all'affetto di familiari, parenti e amici. Un ricordo più che mai vivo. Una pagina di storia terribile per la città e per sempre stampato nella memoria. Era il 26 febbraio 1945 quando Franco Griffanti, Antonio Noé e Franco Noé vennero ucciso davanti al muro del cimitero dagli occupanti nazisti. I Tre Martiri Castanesi, ai quali ogni anno Castano rende onore e omaggio. "Significa molto - dice Dario Calloni, dell'ANPI - E' un ricordo ed è storia". Per non dimenticare, insomma, chi ha lottato e si è sacrificato per la Patria e per la libertà. "Un concetto molto importante, in un periodo come questo in cui la gente tende a chiudersi in se stessa - conclude - dimenticando che la libertà che si ha dipende anche da queste persone che hanno rinunciato al bene più grande che esiste, ossia la vita, per garantire alle popolazioni future la possibilità di andare in piazza, esprimersi e avere tutte quelle garanzie e quei diritti che con il fascismo erano stati negati".

IN RICORDO DEI TRE MARTIRI CASTANESI



