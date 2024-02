In festa per i papà

Papà: si fa festa in Parrocchia a Vanzaghello. Appuntamenti, allora, sabato 16 e domenica 17 marzo. Diversi i momenti per stare tutti insieme.

Papà: si fa festa a Vanzaghello. Doppio appuntamento, infatti, in Parrocchia. Sabato 16 marzo, alle 21, sarà la volta del Rosario in onore di San Giuseppe, animato dai papà in chiesa parrocchiale. Quindi, domenica 17 ecco una serie di momenti pensati per tutti: alle 10 santa Messa solenne (al termine aperitivo in oratorio e apertura del parco giochi gonfiabile), alle 12 'Una pizza con papà' e alle 16 estrazione della lotteria e partita di calcio tra padri e figli. Durante tutta la giornata, inoltre, sarà attivo un servizio ristoro. E a tutte le famiglie che prenoteranno, verrà dato un ingrediente segreto per realizzare un dolce con il papà, da condividere poi alla fine del pranzo. Il ricavato del pranzo, sarà destinato al restauro delle facciate della chiesa.

