Il libro del prof. Gianangelo Ranzini a Robecchetto

A Robecchetto con Induno, giovedì 29 febbraio alle 21, presso la biblioteca comunale “Alda Merini”, in via Novara, si terrà l’evento pubblico di presentazione del libro “Il più bel mestiere del mondo” (albatros Editore, 378 pagine) del professore Gianangelo Ranzini che ha insegnato presso l’Istituto comprensivo di Turbigo. "L’autore, conversando con la professoressa Lucia Carluccio, parlerà di questa professione, passando dalle lezioni alla ritualità di tanti momenti dell'anno scolastico e raccontando molto altro ancora – afferma Sofia De Dionigi, consigliera comunale con delega alla Cultura – Ranzini in questo libro rileva che stare con i ragazzi e cercare di essere, per loro, un punto di riferimento e una possibilità di comunicazione, è la sostanza nobile del mestiere che lui definisce come più bello del mondo". L’ingresso è libero.

