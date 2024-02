Binaghi candidato di Lega e FI

L'avvocato Marco Binaghi candidato sindaco di Lega e Forza Italia alle prossime elezioni amministrative a Busto Garolfo.

L'avvocato Marco Binaghi candidato sindaco di Lega e Forza Italia alle prossime elezioni amministrative a Busto Garolfo. Binaghi, 41 anni professionista stimato e da sempre impegnato nella vita associativa del territorio, si candida con l'obiettivo di portare un nuovo inizio a favore e per lo sviluppo dell’intera città. "Sono onorato e grato per la fiducia che le segreterie di Lega e Forza Italia hanno riposto in me - commenta - Accolgo questa sfida con grande entusiasmo e senso di responsabilità ed invito i miei concittadini a partecipare attivamente al progetto di cambiamento che vogliamo realizzare, con la convinzione che le idee e il contributo di tutti siano preziosi e fondamentali; la differenza, infatti, la fa il gruppo e non il singolo". Un volto nuovo nel panorama della politica locale che accompagna un "Importante progetto di cambiamento" e condivisione che si basa sulla collaborazione e sulla partecipazione fattiva dell’intera cittadinanza e che è aperto – proseguono le segreterie e lo stesso candidato - agli altri partiti di Centrodestra che condividano come prioritari i valori di sicurezza, solidarietà, sviluppo economico e sociale ed ascolto dei cittadini. Il tutto, con un unico obiettivo: dare un nuovo futuro a Busto Garolfo e Olcella".

