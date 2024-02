Ancora disagi per l'illuminazione

La mancanza di illuminazione pubblica a Via Annoni e nelle zone limitrofe continua a rappresentare un serio problema per i residenti.

La mancanza di illuminazione pubblica a Via Annoni e nelle zone limitrofe continua a rappresentare un serio problema per i residenti, nonostante i numerosi solleciti e le segnalazioni fatte alle autorità competenti. Questa situazione, che persiste nonostante gli sforzi della comunità locale, solleva interrogativi sul grado di attenzione e impegno dell'amministrazione verso la sicurezza dei cittadini.

Da diverso tempo, i cittadini hanno fatto sentire la propria voce (sia sui social che con segnalazioni ufficiali), evidenziando i rischi e i disagi causati dalla mancanza di illuminazione pubblica nelle strade principali e nelle aree circostanti (in quest'ultimo periodo in via Monsignor Motta, via Annoni e limitrofe). Tuttavia, nonostante le ripetute segnalazioni e i solleciti, la situazione rimane immutata.

"È fondamentale che vengano fornite informazioni chiare sui tempi e sulle modalità di risoluzione del problema - commentano alcuni residenti - È urgente che vengano adottate misure concrete per risolvere questa situazione e ripristinare un senso di sicurezza e servizio per la cittadinanza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!