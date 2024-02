La nuova lista civica: nasce 'Insieme per Busto'

L'opposizione bustocca si riorganizza: il nuovo gruppo è capeggiato da Francesco Binaghi, già consigliere di maggioranza nei due mandati Biondi, e Patrizia d'Elia, già assessore e consigliere di opposizione con la destra. La presentazione della lista sabato 24 febbraio.

A Busto Garolfo l’opposizione si riorganizza: nasce la lista civica ‘Insieme per Busto’, che avrà come capofila Francesco Binaghi, già consigliere col gruppo Busto Garolfo Paese Amico e Patrizia d’Elia, già assessore e attualmente consigliera del gruppo ‘Centro Destra Unito’. Riceviamo e ripubblichiamo l’invito a firma dei due candidati:

A seguito del lungo percorso di confronto con cittadini e società civile di questi mesi, comunichiamo la nascita (e la nostra contestuale convinta adesione) della lista ‘Insieme per Busto’. Si tratta di una lista civica composta da un gruppo di cittadini caratterizzati da competenze traversali e provenienze più disparate, che si sono ritrovati in un progetto comune che punta a far rifiorire la nostra città. Ma la peculiarità più importante di questa nuova formazione è il travolgente entusiasmo delle persone che la compongono: fin dai primi incontri infatti siamo rimasti stupiti dalla straordinaria voglia di migliorare la vita del nostro paese e dall'enorme quantità (e qualità) di proposte emerse da questo gruppo.

Un gruppo molto giovane ma al contempo caratterizzato da importanti competenze e professionalità in grado di coprire tutti gli ambiti della vita comunale. La presentazione del candidato sindaco espressione della nostra squadra è fissata per sabato 24 febbraio, ore 11.

Resta inteso che Insieme per Busto rimane assolutamente aperta al dialogo con cittadini, associazioni e forze politiche interessate al rinnovamento del nostro paese e ad offrire un'alternativa all'attuale amministrazione di sinistra sempre più lontana dalle reali esigenze della popolazione e schiacciata su posizioni estremiste.

