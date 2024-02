Sfida lombarda per la Futura contro Cremona

Settimana caldissima per la Futura Volley, attesa dall’impegno casalingo di domani sera contro l’U.S. Esperia Cremona, valido per la quarta giornata della pool promozione, con vista all’orizzonte sul primo grande appuntamento stagionale, la finalissima di Coppa Italia di Trieste.

Settimana caldissima per la Futura Volley, attesa dall’impegno casalingo di domani sera contro l’U.S. Esperia Cremona, valido per la quarta giornata della pool promozione, con vista all’orizzonte sul primo grande appuntamento stagionale, la finalissima di Coppa Italia di Trieste. Un turno infrasettimanale, che metterà sul cammino delle cocche la squadra cremonese di coach Zanelli per il secondo incrocio stagionale, dopo la sfida disputata proprio ai quarti di Coppa Italia.

Un incrocio che, nonostante il risultato netto del primo round, può rivelarsi pericoloso perché la formazione cremonese, nonostante i tre stop consecutivi di questa seconda fase, sta ritrovando concretezza e fluidità sul piano del gioco riuscendo anche a creare qualche difficoltà nell’ultima uscita contro la corazzata e capolista Perugia. Un ritmo, quello delle tigri, da ritrovare tenendo conto anche delle difficoltà emerse dopo l’infortunio di Turlà ed il conseguente cambio forzato in cabina di regia con l’ingresso in pianta stabile di Balconati.

Le gialloblù occupano attualmente la quinta casella, ultima utile per accedere ai playoff promozione, forti dei 44 punti conquistati grazie a 14 vittorie e 7 sconfitte. Si tratta di una squadra che nel corso del cammino ha mostrato solidità, compattezza e con grande carattere su tutti i campi, dove in più di un’occasione si è rivelata una vera e propria ‘mina vagante’ del torneo.

Roster completo e ben strutturato grazie all’esperienza e qualità di un’opposta come Veronica Taborelli (alla sua dodicesima stagione tra A1 e A2) e del libero Nicole Gamba (nona stagione per lei tra A1 e A2), oltre ad un altro gioiellino d’attacco come la giovanissima quasi ventenne Anna Piovesan. Dando uno sguardo ai numeri, gli stessi non fanno altro che ribadire e confermare l’identikit delineato: dalla premiata ditta Taborelli-Piovesan, entrambe di diritto nella top ten delle migliori realizzatrici rispettivamente con 381 e 307 punti, passando per il centro con Matilde Munarini sul podio delle top blocker con 67 muri punto, per chiudere con i dati di squadra tra i quali l’Esperia si piazza nella top ten sia dei muri punto realizzati (193), che degli ace realizzati con 96. Le cremonesi, dunque, sono pronte a fare visita al PalaBorsani cercando di invertire la rotta delle ultime uscite e provando a scardinare la fortezza inviolata, in cerca di punti importanti per tenere vivo il sogno playoff.

Dalla parte opposta della rete la squadra di Amadio, forte del sostegno e delle sicurezze garantite dal palazzetto di casa, non vuole concedere sconti a nessuno indipendentemente dall’ospite e dal tipo di competizione confermando l’imbattibilità casalinga assoluta.

Il treno biancorosso, in piena corsa con la vittoria netta nell’anticipo contro Montecchio, non vuole assolutamente fare fermate intermedie e arrivare lanciato a Trieste dove potrà giocarsi il tutto per tutto contro Perugia con il morale alto, senza pensare al campionato.

Dopo le grandi preoccupazioni per l’infortunio di Cvetnic e la prematura uscita dal campo di Conceicao, filtra cauto ottimismo nello staff medico bustocco, che conferma i segnali positivi riscontrati nei percorsi di recupero di entrambe con miglioramenti quotidiani. Resta però ancora in dubbio la loro presenza in campo.

Il fischio d’inizio dell’incontro è programmato per le ore 20.30 di domani, mercoledì 14 Febbraio, al PalaBorsani di Castellanza (VA).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!