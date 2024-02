Carri e maschere, pronti a sfilare

Carri di Carnevale e gruppi in maschera pronti a sfilare. Sabato 17 febbraio, allora, l'appuntamento è dalle 14.30 per le vie del centro di Busto Arsizio.

Carri di Carnevale e gruppi in maschera pronti a sfilare. Sabato 17 febbraio, allora, l'appuntamento è dalle 14.30 per le vie del centro di Busto Arsizio. Un'iniziativa promossa dal Comune, in collaborazione con enti e associazioni del territorio. E in piazza Santa Maria ecco il truccabimbi, mentre in via Galileo Galilei, area food e articoli di carnevale.

