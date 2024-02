Biblioteca: il nuovo servizio 'DigiVirgilio'

La biblioteca comunale di Busto Arsizio "G. B. Roggia" ha attivato un nuovo servizio, DigiVirgilio, uno sportello di facilitazione digitale rivolto a tutti i cittadini iscritti alla biblioteca o alla rete bibliotecaria della provincia di Varese.

La biblioteca comunale di Busto Arsizio "G. B. Roggia" ha attivato un nuovo servizio, DigiVirgilio, uno sportello di facilitazione digitale rivolto a tutti i cittadini iscritti alla biblioteca o alla rete bibliotecaria della provincia di Varese. Agli utenti verrà offerto supporto sulle modalità di utilizzo dei servizi digitali, al fine di offrire gli strumenti necessari per svolgere autonomamente pratiche in ambito digitale.

"Prosegue il progetto di potenziamento dei servizi della nostra Biblioteca civica e, contemporaneamente, si rafforza il ruolo di questo presidio culturale, sempre più spazio poliedrico di riferimento - commenta la vicesindaco e assessore a Cultura, Identità e Sviluppo economico Manuela Maffioli - Ringrazio la direzione e tutti i bibliotecari per questa inarrestabile voglia di miglioramento, per la competenza e la passione, per il coraggio di intraprendere sempre nuove sfide al servizio dei cittadini. Una prospettiva che concorre certamente ad alimentare la rivoluzione silenziosa in atto, ormai da qualche anno, in campo culturale (e non solo), nella nostra città".

Il servizio – gratuito - si svolgerà su appuntamento (della durata massima di 30 minuti), il martedì dalle 14.30 alle 16.30 e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00, presso la Sala Monaco (ingresso da Via Borroni) della Biblioteca. Per le prenotazioni si può contattare il numero 0331 390381 oppure riservare un posto direttamente dalla piattaforma Affluences: http://tinyurl.com/bjpjec9p.

