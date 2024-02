Assessore Lucente all'evento 'Winter School 2024 - L'innovazione cambia il futuro': "Procedere all'insegna della sostenibilità".

“L’innovazione tecnologica deve procedere di pari passo con politiche legate alla sostenibilità. Un percorso di sviluppo armonico valido in tutti i settori, a cominciare dai trasporti”.

Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, a Cernobbio alla conferenza ‘Mobilità dei cittadini e prospettive future’, nell’ambito dell’evento ‘Winter school 2024 – L’innovazione cambia il futuro’.

“Nell’ottica di una Lombardia sempre più interconnessa e intermodale – ha detto Lucente – la mobilità sostenibile gioca un ruolo fondamentale per guidare il nostro Paese verso una transizione ecologica ed energetica in grado di cambiare le abitudini, anche in tema di trasporti, dei cittadini. Una rivoluzione ‘green’ che pone il cittadino al centro di un percorso innovativo, che parte dall’implementazione della rete infrastrutturale di ricarica ad accesso pubblico dei veicoli elettrici, proprio per favorire la mobilità dolce e tecnologica”.

Per l’assessore regionale la parola d’ordine è dunque ‘sostenibilità’. “Una rivoluzione culturale già in atto – ha proseguito – per cambiare stili di vita e adottare soluzioni ‘wellness’ come l’utilizzo delle due ruote e degli spostamenti sulle piste ciclabili, favorendo una mobilità alternativa legata anche al car e al bike sharing”.

“Senza dimenticare – ha concluso – il nostro faro: trasporti più efficienti, moderni e confortevoli. Tutte soluzioni che comportano un indubbio impatto positivo sulla salute dei cittadini”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!