La Futura torna a correre: 3-1 contro Mondovì

Una Futura più forte delle difficoltà torna a correre a pieno ritmo superando 3-1 (25-19; 20-25; 25-21; 25-19) la LPM BAM Mondovì nel secondo atto della pool promozione. Una vittoria da tre punti affatto scontata quella che confezionano Tonello e compagne nei quattro set del PalaBorsani contro una LPM decisa a non mollare nulla.

Nella prima frazione approcciano bene la gara le cocche che ci impiegano poco a mettere in chiaro le cose, trascinate da una super Rebora al centro (75% in attacco). Tutto bello, però, fino al 19-16 quando in casa bustocca si deve fare i conti con la tegola Cvtenic che resta a terra per una storta alla caviglia sinistra ed è costretta ad uscire dal campo. Le biancorosse, con il parziale ormai indirizzato, assorbono bene il cambio di assetto con Pomili in campo e si portano avanti.

Non fanno altrettanto, però, nella seconda frazione in cui gli equilibri biancorossi accusano il cambio e, nonostante la carta Bosso, non è abbastanza la sola Zanette a reggere in toto il peso dell’attacco. Mondovì dalla parte opposta sa soffrire in avvio poi trova la quadra pareggiando il conto dei set. Una battuta troppo poco insidiosa permette alle ospiti di giocare troppo spesso palla in mano potendo scegliere la soluzione migliore d’attacco con le bocche da fuoco piemontesi che non se lo fanno dire due volte.

Si deve soffrire anche nel terzo e quarto parziale perché la LPM, al netto della partenza sempre in salita, non molla mai costringendo le bustocche agli straordinari. Sale in cattedra una super Zanette che si carica sulle spalle la squadra e non tradisce le attese, MVP dell’incontro, con una prestazione super fatta di 26 punti e 52% in attacco.

Saranno gli esami strumentali di domani a definire l’entità dell’infortunio di Cvetnic, ma testa ora immediatamente alla trasferta di Montecchio di venerdì sera.

