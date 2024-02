La rimozione delle vecchie edicole

Ricevere un riconoscimento da Regione Lombardia che attesti la storicità e la qualità delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere è un motivo d'orgoglio per molti imprenditori che si dedicano con passione ed impegno a tenere alta la reputazione dell'ospitalità lombarda nel mondo.

L’ultima rilevazione della Cei distingue per la prima volta tra le varie forme di manipolazione possibili negli ambienti ecclesiali, isolando quelle spirituali, psicologiche e di potere che in qualche caso possono sfociare in abusi sessuali. Nel numero di febbraio tre figure chiave della diocesi ambrosiana spiegano come la Chiesa sta attivando azioni di formazione e prevenzione in tal senso.