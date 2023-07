Che successo il Rugby Sound! Sold out e grandi artisti

Dodici appuntamenti, tre sold out al botteghino e, probabilmente, almeno altrettanti se non di più direttamente in serata; migliaia di giovani, che si sono divertiti al ritmo di buona musica.

Che la line up di artisti pronta ad esibirsi al Rubgy Sound Festival di quest’anno fosse di primo livello, ve l’abbiamo anticipato nelle scorse settimane, ma il successo fatto registrare dalla kermesse musicale-rugbistica di quest’anno è forse sopra le aspettative. Dodici appuntamenti, tre sold out al botteghino e, probabilmente, almeno altrettanti se non di più direttamente in serata; migliaia di giovani, che si sono divertiti al ritmo di buona musica e in compagnia di artisti come i Finley – famoso gruppo arconatese – Cristina d’Avena, Eiffel 65, Salmo, Nitro, Sfera con alcuni ospiti di eccezione come Lazza, e poi ancora Pucci in chiusura e alcune serate a tema come quella sugli anni 90 e il ‘Teenage Dream’, un revival della musica dei primi anni 2000, tra cartoni animati e celebri serie tv. Le foto e i video di ognuno degli appuntamenti raccontano di un pienone di persone, che non si sono fatte fermare nemmeno dagli acquazzoni piovuti sull’area del castello di Legnano durante queste due settimane. Non sono ancora pubblici i dati ufficiali, ma possiamo anticipare che non meno di 50 mila persone hanno partecipato alla festa del Rubgy Sound, che ancora una volta si dimostra un evento di primo piano per Legnano e per il territorio dell’altomilanese, in grado di attirare grande pubblico - non solo dai comuni limitrofi - e mettere in luce la città del Carroccio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!