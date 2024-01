La scherma paralimpica torna a Busto

Torna a Busto Arsizio la scherma paralimpica con la 2^ prova nazionale paralimpica e la 2^ Prova Nazionale non vedenti.

Torna a Busto Arsizio la scherma paralimpica con la 2^ prova nazionale paralimpica e la 2^ Prova Nazionale non vedenti. Sabato 3 e domenica 4 febbraio, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e sotto l'egida dalla Federazione Italiana Scherma, la splendida sala dell’Accademia Andrea Felli della Pro Patria Scherma accoglierà nuovamente (è dal 2014 che la società organizza queste gare) atleti da tutta l’Italia; in particolare gli spadisti e le spadiste non vedenti nella giornata di sabato, e fiorettisti, spadisti e sciabolatori, nelle varie categorie, maschili e femminili, nella giornata di domenica. In pedana 92 atleti paralimpici e 24 non vedenti; tra cui Laura Tosetto e Alessandro Buratti (non vedenti) e Sara Frazzitta (scherma paralimpica), portacolori della Pro Patria Scherma.

