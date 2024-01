Si intitola 'Dialoghi in materia di diritto delle successioni', l'incontro promosso dal Centro Sociale A.P.S. Cuggiono e in programma mercoledì 7 febbraio, alle 15, in Villa Annoni.

Si intitola 'Dialoghi in materia di diritto delle successioni', l'incontro promosso dal Centro Sociale A.P.S. Cuggiono e in programma mercoledì 7 febbraio, alle 15, in Villa Annoni. Relatrice sarà la notaia, avvocato Antonia Cefola, che spieghera 'Le successioni per legge o per testamento?' e 'L'autonomia testamentaria e limiti del testatore'. Durante l'appuntamento sarà possibile porre domande (da far pervenire, nei giorni precedenti, all’indirizzo e-mail HYPERLINK "mailto:antonia [dot] cefola [at] studionotarilecefola [dot] it" antonia [dot] cefola [at] studionotarilecefola [dot] it o nella cassetta postale in via Benedetto Gualdoni 12).

