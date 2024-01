'Civica' incontra la cittadinanza

Una serie di incontri per confrontarsi sui temi più importanti per la propria Comunità: welfare, educazione, territorio, partecipazione. CIVICA invita tutti coloro che desiderano pensare insieme al futuro di Marcallo con Casone in modo aperto e trasparente.

Così il capogruppo in Consiglio Comunale Elisa Portaluppi: “Ognuno sperimenta quotidianamente cosa significa vivere nel nostro Comune: le possibilità, le occasioni, ma anche i disservizi e le necessità che emergono. Da qui l’idea di chiamare ciascuno per condividere il suo punto di vista e costruire in modo collegiale un modello di interventi per rispondere alle esigenze degli abitanti. Si tratta di analizzare l’esistente, individuare ciò che manca e come poterlo migliorare nei contenuti, ma anche nei modi”.

Una proposta, ma anche una scommessa: “A giudicare dai commenti che sentiamo dalle persone o che leggiamo via social c’è una buona parte di persone che oggi si lamenta, ma la critica non basta: serve impegnarsi per cambiare le cose, ognuno secondo la sua parte, prima che le occasioni perse diventino poi rimpianti”.

Il primo appuntamento venerdì 2 febbraio, alle ore 21 presso il Circolo Familiare di via Varese. Tema della prima serata il Welfare, i servizi alla persona e le risposte per le fragilità.

