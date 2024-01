Sconfitta esterna per la Futura Volley

A San Giovanni in Marignano le 'cocche' cedono il passo alla squadra di casa dopo cinque set di sfida. Appuntamento ora a domenica prossima per la sfida casalinga contro Mondovì.

Gara d’esordio della pool promozione, terza della settimana per le biancorosse, amara per la Futura che soffre sul campo del PalaMarignano ed è costretta ad arrendersi 3-2 alla Omag.

Una battaglia durata per oltre due ore quella in terra romagnola dalla quale le biancorosse fanno ritorno a casa con un solo punto in tasca.

In un palazzetto caldissimo, mai stanco di spingere le ‘zie’, le ragazze di coach Bertini interpretano una gara ottima sapendo soffrire quando serve e mettendo il piede sull’acceleratore nei momenti salienti dell’incontro.

Dalla parte opposta della rete, le cocche, dopo un primo set in cui aggrediscono e mettono subito la gara sui giusti binari, si perdono nei successivi parziali in cui calano il ritmo al servizio (a confermarlo i numeri finali che dicono di ben 15 errori e soli 3 ace) e perdono lucidità in fase difensiva lasciando troppi varchi aperti alle bocche da fuoco biancoblù che non se lo fanno ripetere due volte.

Alla lunga emerge anche la stanchezza delle bustocche e ne risente l’attacco in cui, nella serata no di Zanette, non è abbastanza il peso di una Cvetnic trascinatrice assoluta nel primo set e poi leggermente in calo nel seguito, nonostante i 20 punti comunque segnati a tabellino e top scorer delle sue. In casa Omag gara di alto livello per la coppia Pecorari – Nardo che chiude rispettivamente con 15 e 16 punti; di alto livello anche la prestazione di una Caforio (67% positiva; 33% perfetta) che in seconda linea salva tutto o quasi e rende spesso nervose le attaccanti avversarie.

Con grinta, carattere e decisione Ortolani e compagne, dopo una stagione complicata caratterizzata dai tanti infortuni, iniziano dunque al meglio il loro cammino in questa seconda fase del torneo facendo lo sgambetto a una Futura lanciata nel trenino di testa.

Appuntamento ora a domenica prossima per la sfida casalinga contro Mondovì.

