La UYBA cade dopo oltre due ore di battaglia contro Pinerolo

Lotta infinita alla e-work arena di Busto Arsizio e gara ‘spot’ per la pallavolo: dopo 2 ore e 23 minuti di gioco fa festa la Wash4Green Pinerolo, partita sotto due set a zero, ma capace di una strepitosa rimonta e vittoriosa al quinto set.

Lotta infinita alla e-work arena di Busto Arsizio e gara ‘spot’ per la pallavolo: dopo 2 ore e 23 minuti di gioco fa festa la Wash4Green Pinerolo, partita sotto due set a zero, ma capace di una strepitosa rimonta e vittoriosa al quinto set. La UYBA Volley parte a razzo e comanda il primo set guidata da Carletti e Bracchi (top scorer con 25 punti), vincendo in modo brillante anche l'equilibrato secondo parziale (25-22) con Piva (15 a tabellino) determinante nel finale. Poi il ribaltone piemontese: le ospiti, pur perdendo Ungureanu per infortunio sul 12-12 del terzo, trovano forze fresche dalla panchina: gli ingressi di Nemeth (22 punti), Cosi e Mason sono determinanti per il successo. Terzo e quarto set sono stupendi e giocati sul filo dell'equilibrio (22-25, 27-29), mentre nel quinto le padrone di casa cedono il passo alla maggior forza delle avversarie. Cambi (MVP) e Sorokaite (17) fanno valere tutta la loro esperienza e il tie-break va via veloce per le ospiti (6-15).

Per le farfalle di Cichello (buona prova anche delle centrali Sartori e Lualdi, con 15 punti a testa) c'è sicuramente un po' di rammarico per una partita che con un pizzico di cinismo in più avrebbe potuto portare anche tre punti, ma anche soddisfazione per aver colto un punto prezioso per la classifica contro una delle formazioni più in forma del momento.

Prossimo incontro per le farfalle sabato 3 febbraio alle 20.30 a Pesaro contro la Megabox Vallefoglia, anche in diretta tv su RaiSport.

Sala stampa:

Carlotta Cambi: "La sfiga ci insegue ma noi siamo più forti. È stata una partita pazzesca e voglio fare i complimenti a tutta la squadra, a chi è entrata dalla panchina, a chi è rimasta. Era tosta oggi vincere sotto 2-0 con l’infortunio di Ungureanu ma ce l’abbiamo fatta e questo dimostra quanto siamo attaccate a questo campionato. Loro hanno spinto in battuta, noi siamo state un po’ spiazzate e poi brave a cambiare in corsa".

Jennifer Boldini: "Siamo partite molto bene, ma come spesso ci capita non riusciamo a capitalizzare il grande lavoro svolto. Pinerolo ha vinto ma, senza nulla togliere alla loro prestazione, credo che abbiano colto il successo più per demeriti nostri".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!