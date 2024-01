Maturità: ecco le prove

Nella giornata di oggi il Ministero dell'Istruzione ha annunciato le prove con cui dovranno misurarsi gli studenti questa estate.

Alla prova vera e propria mancano ancora alcuni mesi, ma per gli studenti di quinta superiore inizia la 'corsa' verso la maturità. Nella giornata di oggi il Ministero dell'Istruzione ha annunciato le prove con cui dovranno misurarsi gli studenti questa estate.

Greco al classico e matematica allo scientifico. E poi: Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Topografia per l’indirizzo 'Costruzioni, Ambiente e Territorio'. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha pubblicato l’ordinanza con le materie della seconda prova della Maturità 2024. "L’esame di Stato si svolgerà in continuità con le modalità stabilite per lo scorso anno", ha spiegato. Ma "quest’anno - ha aggiunto - i maturandi e le loro famiglie potranno contare anche sul supporto dei docenti orientatori che potranno aiutarli a compiere scelte consapevoli, alla luce delle inclinazioni dei ragazzi e dell’offerta formativa successiva, università o Its, ma anche dell’offerta occupazionale del territorio".

La prova d’esame in quanto tale pesa per il 60 per cento sul risultato finale. Fatto 100 il punteggio massimo, le due prove scritte e quella orale valgono 20 punti ciascuna, mentre dal triennio i maturandi si portano dietro un tesoretto pari al massimo a 60 credit accumulati (equivalenti a una media di voti in pagella fra il 9 e il 10). Le commissioni sono miste (tre commissari interni e tre esterni più il presidente anch’egli esterno).

