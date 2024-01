3^B: matematica da finale

La classe 3B della Santa Caterina in finale con un lavoro di matematica che ha coinvolto diverse discipline.

La classe 3B della Santa Caterina in finale con un lavoro di matematica che ha coinvolto diverse discipline. “Sono contenta che il lavoro sia stato capito – ha commentato la maestra Pinaroli; - la matematica ha incontrato i temi del rispetto e propri del vivere insieme e quindi legati l’educazione civica. Per questo ai bambini è piaciuto molto lavorare con questi personaggi particolari”. “Nel regno dei solidi” dell’attuale 3B della scuola primaria “Santa Caterina” è tra i cento finalisti con “Menzione speciale per la spontaneità e la delicatezza del racconto e dei disegni” al concorso nazionale di comunicazione creativa della matematica organizzato da Deascuola "Espressioni Matematiche”. La maestra Paola Pinaroli, insegnante di classe, formatrice sulla piattaforma MathUp dell’Università Bocconi, che con attenzione, capacità e fantasia li aveva condotti alla scoperta del mondo delle tre dimensioni. I complimenti sono arrivati anche dal dirigente scolastico professor Davide Basano che nella nota di merito rivolta a tutta la classe ha espresso il suo personale orgoglio agli alunni e alla docente per il risultato conseguito. Quasi duecento classi iscritte, le scuole primarie selezionate per la fase finale sono state in tutto 19. Tra i finalisti, 20 venivano dalla Lombardia La prestigiosa giuria era formata da Bruno D’Amore presidente, Silvia Benvenuti, Giorgio Bolondi, Federica Ferretti e Luca Perri. Sul sito https://www.incontriconlamatematicaonline.it/concorsi è stato caricato un video in cui sono presentati tutti i progetti finalisti, delle diverse scuole di ogni ordine e grado. Nel video riassuntivo la partecipazione della classe magentina è nella sezione Racconti e libri illustrati.

Per la cronaca, nel nostro territorio, il progetto del Liceo Grassi di Saronno è risultato all’unanimità vincitore assoluto per la secondaria di secondo grado.

