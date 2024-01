Poca UYBA, tanta Novara: 3-1 per la Igor

Un set alla pari e vinto dalle farfalle lascia tanti rimpianti alla UYBA per una partita in generale giocata sotto i propri standard contro la Igor Novara che, davanti ai propri tifosi, ha meritatamente vinto per 3 a 1.

Un set alla pari e vinto dalle farfalle lascia tanti rimpianti alla UYBA per una partita in generale giocata sotto i propri standard contro la Igor Novara che, davanti ai propri tifosi, ha meritatamente vinto per 3 a 1. La formazione di casa, aggressiva dai 9 metri (ben 10 gli ace per la Igor), ha lavorato bene con il muro difesa (Fersino MVP) e sfruttato la furia offensiva di Akimova (21), Chirichella (13), Bosetti e Szakmary (11 a testa). Avanti due set a zero il team di Bernardi ha sofferto solo nel terzo set in cui la UYBA, grazie ai buoni ingressi di Fields in posto 2 su Carletti (13 punti col 48% nel terzo e quarto game per l'americana) e Sobolska (dentro per Sartori), ha trovato maggiore equilibrio ed è riuscita a conquistare il parziale (24-26). Nel quarto set le padrone di casa hanno ripreso il ritmo di inizio match, mentre la UYBA è di nuovo calata, lasciando via libera alle avversarie.

Prossimo incontro e occasione di riscatto per le farfalle domenica 28 gennaio alle 17 alla e-work arena contro Pinerolo. Prevendite aperte qui: https://www.vivaticket.com/it/venue/e-work-arena/515238050

I commenti dei protagonisti

Fersino: "Una Bella partita, avremmo potuto chiuderla in 3 set, ma Busto Arsizio ha ripreso a giocare e ha meritato di conquistare un parziale. Bene per noi aver ritrovato la concentrazione nel quarto e aver chiuso la gara conquistando i tre punti".

Boldini: "C'è rimpianto sicuramente perchè siamo state noi solo nel terzo set: negli altri 3 non ho riconosciuto la UYBA che non molla mai e combatte fino all'ultimo. Detto questo complimenti alle avversarie, sapevamo che avremmo incontrato una Novara forte e l'ha dimostrato anche stasera sul campo. Noi potevamo sicuramente fare qualcosa in più".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!