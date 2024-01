Case di comunità in ristrutturazione: "Pronte al 2025"

Il complesso dell'ASST Valle Olona ha avviato i lavori di ristrutturazione per le Case di Comunità: i servizi saranno spostati presso l'Ospedale di Busto, le strutture saranno pronte per il 2025.

Così come per altre Case di Comunità afferenti all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valle Olona, anche il Distretto di Busto Arsizio e le Case di Comunità ‘Hub’ e ‘Spoke’ saranno oggetto di interventi di riqualificazione finanziati dalla ‘Missione Salute’ del PNRR.

I lavori relativi alla sede di Viale Stelvio, prevederanno l’adeguamento antincendio, la riqualificazione energetica e degli impianti, oltre al miglioramento generale degli ambienti interni; le tempistiche di riapertura della Casa di Comunità Hub prevedono la riattivazione entro il quarto trimestre del 2025.

La CDC ‘Hub’ ospiterà tutti i servizi previsti per un Hub tra gli altri, al piano terra, il PUA, gli ambulatori di continuità assistenziale e quelli polispecialistici e dei Medici di Medicina Generale. Il primo piano, invece, sarà destinato a studi medici e sale riunioni.

La Casa di Comunità ‘Spoke’ di Piazzale Plebiscito, i cui lavori di ammodernamento termineranno entro il secondo trimestre del 2025, sarà interessata dalle medesime operazioni con l’aggiunta della realizzazione di nuovi spogliatoi dedicati al personale e ricavati nel piano seminterrato della struttura.

A lavori ultimati, la CDC ‘Spoke’ sarà così strutturata: al piano terra gli utenti troveranno servizi quali il PUA, gli ambulatori specialistici, il consultorio e spazi dedicati alle associazioni di volontariato e terzo settore.

“Desideriamo ricordare all’utenza che, per garantire continuità e il miglior servizio possibile, abbiamo spostato le attività della Casa di Comunità di Viale Stelvio presso il Padiglione Pozzi dell’Ospedale di Busto Arsizio (3° piano)”, sottolinea la Dottoressa Antonella Scampini, Direttore Distretto Busto Arsizio – Castellanza, “per rendere l’erogazione dei servizi quanto più possibile agevole e soddisfacente, e per consentire agli operatori di svolgere al meglio i loro compiti, raccomandiamo all’utenza di rispettare gli orari di apertura e quelli in cui è possibile prenotare. Ricordo inoltre che è possibile usufruire della piattaforma SIOC che permette a tutti i cittadini residenti/domiciliati nei Comuni afferenti alla ASST Valle Olona di accedere direttamente online a molti Servizi Territoriali, evitando così le code agli sportelli”.

La piattaforma è raggiungibile dal link https://teknecloud.it/SIOC-ASSTVALLEOLONA/.

“È un grande sforzo organizzativo che stiamo sostenendo come azienda, ma anche con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali, insieme alle quali stiamo condividendo azioni mirate a ridurre i fisiologici disagi per l’utenza collegati alla realizzazione dei lavori” evidenzia il Dottor Tremamondo, Direttore Sociosanitario, “il programma di apertura dei cantieri proseguirà, nel rispetto delle tempistiche condivise, ma anche delle stesse scadenze PNRR. Saranno settimane e mesi complessi da un punto di vista organizzativo e logistico, ma necessari per il raggiungimento di un obiettivo ambizioso che consentirà al servizio sanitario dei Nostri Distretti di compiere un importante balzo in avanti sul fronte della qualità e dell’equità delle cure”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!