"Andate a protestare in Cina"

"Esprimo tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà al coordinatore cittadino della Lega Giovani Andrea Poledrelli, al consigliere comunale Alessandro Verri e a tutti i ragazzi della Lega Giovani che sono stati aggrediti dagli attivisti di Ultima Generazione davanti al Tribunale di Milano, dove esercitavano il loro diritto a manifestare pacificamente contro il modus operandi del movimento ambientalista, dai blocchi stradali all’imbrattamento dei monumenti. La Lega, con il suo profondo radicamento nel territorio, è da sempre impegnata nella cura e nella tutela dell’ambiente, ma lo fa con concretezza e lontano da ogni ideologia, in Lombardia come in Europa. Ricordo agli aggressori di Ultima Generazione che proprio a Bruxelles siamo in prima linea per contrastare l’agenda politica con la quale verdi e sinistre intendono di fatto spingere la crescita della Cina, il maggiore produttore di CO2 del mondo, dove batterie e auto elettriche sono fabbricate con costi umani e ambientali elevatissimi. Se dovete protestare con qualcuno, andate a manifestare sotto i palazzi del potere di Pechino". Così in una nota l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri, portavoce dei giovani della Lega al Parlamento europeo.​

