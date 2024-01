Dramma ad Arconate: muore bimba di 9 anni per arresto cardiaco

La comunità di Arconate si stringe in un lutto silenzioso per la morte della bimba di 9 anni colpita lunedì da arresto cardiaco.

La piccola, di una nota famiglia del centro storico cittadino, la scorsa settimana era stata operata di adenoidi ma in passato non aveva mai presentato criticità o problemi. Lunedì l'episodio: un arresto cardiaco nella propria abitazione, l'allerta, i soccorsi, l'arrivo dell'elisoccorso e il trasferimento all'Ospedale Papa Giovanni a Bergamo.

Una situazione subito gravissima e dopo due giorni purtroppo il tragico epilogo: questa sera, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di Arconate un rosario in suo ricordo per stringersi intorno al dolore di una famiglia e dell'intera comunità.

Il messaggio del Comune di Arconate

"Dolcissima Rebecca. In questo mondo così ingiusto, non esistono parole adeguate ad esprimere il dolore della nostra comunità. Ci sentiamo sgomenti, piangiamo impotenti di fronte all'inconcepibile tragedia di una bellissima bimba scomparsa così presto, così ingiustamente. Tu, fiore pronto a sbocciare nello sconfinato oceano della vita, oggi sei come la figlia di tutti noi, incapaci di dare un senso a questo vuoto e di trovare un perché. E proprio nell'ora più buia, in cui l'indicibile sofferenza travolge tutti noi, l'Amministrazione comunale e l'intera comunità si stringono all'unisono attorno alla tua famiglia, ai tuoi amici, ai tuoi insegnanti, a tutti coloro che semplicemente ti volevano bene. Ti immaginiamo con il tuo bel sorriso, in un luogo dove non esiste più dolore, ma solo amore e cieli infiniti. Fai buon viaggio, dolce Rebecca ❤️"

