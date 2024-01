Il candidato di 'Paese Libero'

'Paese Libero' pronto a presentarsi. Un doppio appuntamento allora: sabato 3 febbraio, alle 15.30, al ristorante 'La Lucciola' di via Busto Arsizio a Busto Garolfo e domenica 4, sempre alle 15.30, nella seda del gruppo in via Santa Geltrude ad Olcella.

'Paese Libero' pronto a presentarsi. Un doppio appuntamento allora: il 3 febbraio, alle 15.30, al ristorante 'La Lucciola' di via Busto Arsizio a Busto Garolfo e il 4, sempre alle 15.30, nella seda del gruppo in via Santa Geltrude ad Olcella. E saranno queste le occasioni per ufficializzare il candidato sindaco che correrà alle prossime elezioni comunali. "Incontreremo la cittadinanza e mostreremo ai presenti le proposte per una buona Amministrazione - scrivono".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!