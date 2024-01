L'Agnesino al luogotenente Segreto

In occasione delle celebrazioni per la festa patronale di Sant’Agnese a Somma Lombardo, si terrà la cerimonia di conferimento dell’Agnesino 2024 assegnato quest’anno al luogotenente dei Carabinieri Michelangelo Segreto.

La commissione per l’assegnazione dell’Agnesino, composta dal sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria, dall’assessore alla Cultura, Donata Valenti, dal presidente del consiglio comunale, Alessandra Apolloni, dal parroco don Basilio Mascetti e dal presidente della Pro Loco Fabio Guatta Cescone, si è riunita nella mattina di mercoledì 3 gennaio per la decisione sull’assegnazione del massimo riconoscimento cittadino di Somma Lombardo. Il premio, giunto alla XXXVIII edizione, sarà ufficialmente consegnato in occasione della festa della Patrona Sant’Agnese al “Cittadino Benemerito che si sia distinto a favore della comunità in opere di carattere culturale, sociale, sportivo, nella salvaguardia del territorio, della storia, delle tradizioni e della cultura locale al di fuori della normale attività lavorativa in forma del tutto volontaristica, tali da attribuire lustro alla città.” Il nome su cui la commissione si è trovata d’accordo all’unanimità per il 2024 è quello di Michelangelo Segreto, luogotenente c.s. (carica speciale), oggi in pensione, comandante della stazione locale dei Carabinieri di Somma Lombardo, comprendente anche i Comuni di Arsago Seprio, Casorate Sempione, Golasecca e Vizzola Ticino. Originario di Capo Orlando, ma sommese d’adozione, Segreto ha preso servizio il 1° settembre del 1990 rimanendo sul territorio per 33 anni, coordinando molte indagini anche di rilevanza nazionale. Il sindaco Stefano Bellaria e l’assessore alla Cultura Donata Valenti ringraziano il luogotenente Segreto "A nome di tutta la cittadinanza sommese esprimendo profonda stima e massima riconoscenza ad un vero punto di riferimento per moltissimi anni per la nostra Comunità. Un esempio di virtù e di devozione verso l’Arma che non può che essere esempio e sprone verso le nuove generazioni". Motivazione - Per l’impegno, la devozione, l’integrità e la costanza nell’adempimento del suo ruolo e per il profondo rispetto, la vicinanza e la solidarietà alla cittadinanza di Somma Lombardo il Luogotenente Michelangelo Segreto è stato un punto di riferimento e un pilastro per l’Arma incarnando alla perfezione lo spirito dell’Agnesino.

