Neutalia: certificazione anti-corruzione

Neutalia prosegue il suo percorso all’insegna della trasparenza ottenendo la certificazione anticorruzione. La società benefit ha infatti ottenuto la ISO 37001, norma che dal 2016 certifica l’adozione di strategie per prevenire e contrastare efficacemente la corruzione.

Neutalia prosegue il suo percorso all’insegna della trasparenza ottenendo la certificazione anticorruzione. La società benefit ha infatti ottenuto la ISO 37001, norma che dal 2016 certifica l’adozione di strategie per prevenire e contrastare efficacemente la corruzione.

“Questa certificazione consente all’azienda di fare un ulteriore passo avanti sulla strada della trasparenza, spiega Michele Falcone, presidente di Neutalia. Il contrasto alla corruzione è infatti solo uno degli aspetti dell’impegno che abbiamo preso sin dall’inizio con l’adozione del nostro Piano Benefit, che ha la sua pietra angolare nel dialogo continuo con i cittadini e con gli stakeholder. La certificazione anti-corruzione ribadisce ancora una volta la scelta fatta da Neutalia in quanto società benefit, che ha nel proprio statuto l’obiettivo esplicito di perseguire benefici comuni per la collettività”.

Le procedure che hanno portato alla certificazione sono state condotte da CQY, Organismo di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica fondato da Federchimica e Assolombarda, che ha verificato i requisiti di Neutalia in otto diversi ambiti, fra cui procedure di anti-corruzione, impegno e conformità del management, formazione, valutazione dei rischi e due diligence, controlli in ambito finanziario e commerciale, reportistica e iniziative per il miglioramento continuo. La certificazione ottenuta ha validità triennale.

La norma ISO 37001 "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione" (Anti-bribery management systems) è il primo standard internazionale per i sistemi di gestione, creato sulla base delle best practice internazionali con lo scopo di ridurre i rischi e i costi legati a possibili fenomeni corruttivi. È rivolto tanto a soggetti pubblici che privati, di qualsiasi dimensione o natura. La ISO 37001 aiuta a prevenire, individuare e gestire situazioni di corruzione (attiva o passiva) da parte dell’organizzazione, del suo personale e dei suoi soci in affari, promuovendo una serie di misure e controlli e fornendo una guida di supporto per la relativa applicazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!