Joe T Vannelli: remix di 'Call Me'

Disponibile in digitale 'Call Me', il remix firmato dal DJ e produttore internazionale Joe T Vannelli, uno dei brani più celebri dell’icona anni ’80 Ivana Spagna.

Disponibile in digitale 'Call Me', il remix firmato dal DJ e produttore internazionale Joe T Vannelli, uno dei brani più celebri dell’icona anni ’80 Ivana Spagna (https://bfan.link/call-me-18 ). 'Call Me' è stata nelle prime posizioni delle classifiche internazionali. Il brano è incluso nell'album di Ivana Spagna 'Dedicato alla Luna'. La sua carriera musicale ha attraversato varie fasi e ha contribuito a plasmare la scena pop italiana. La reinterpretazione di "Call Me" di Joe T Vannelli non è semplicemente una nuova versione di un vecchio successo, ma una celebrazione dell'evoluzione della musica dance e delle sue radici. Con il suo tocco distintivo, Joe T Vannelli offre un'esperienza coinvolgente che invita il pubblico a ballare e immergersi in un viaggio sonoro senza tempo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!