Gli eventi per il Parco

Il Parco intende festeggiare la ricorrenza con un ricco programma di eventi e iniziative che abbracceranno tutto l’arco dell’anno ed i paesi che lo compongono.

A 50 anni dallo storico momento della sua fondazione, il Parco intende festeggiare la ricorrenza con un ricco programma di eventi e iniziative che abbracceranno tutto l’arco dell’anno ed i paesi che lo compongono. Tra gli appuntamenti, la discesa del Ticino in Kayak, partendo da Vigevano e giungendo a Pavia e una ‘tre giorn’ di viaggio in sella a una bici da gravel che seguirà un percorso di oltre 150 km alla scoperta del Parco. Saranno poi organizzati 11 eventi che affronteranno diverse tematiche, dalla biodiversità alla conservazione dell’ambiente; 50 incontri aperti al pubblico sparsi su tutto il territorio del Parco in collaborazione con i Comuni coinvolti e un congresso istituzionale al quale saranno invitate le istituzioni nazionali, regionali e locali. Inoltre, è prevista la realizzazione di un libro celebrativo dedicato alla storia del Parco ed ai suoi protagonisti realizzato dalla casa Editrice Edinat, editore de La Rivista della Natura. E, guardando al futuro, l’attenzione a due temi molto importanti: il ruolo che l’Ente ha svolto anche nell’ultimo periodo sul dossier Vigevano-Malpensa e i lavori di ripristino del territorio, danneggiato la scorsa estate dal cambiamento climatico, il primo dei nemici da combattere anche nei prossimi anni.

