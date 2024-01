Futura: penultima di regular season

Archiviato positivamente l’impegno infrasettimanale di Coppa Italia con la vittoria su Cremona che è valsa il biglietto per la semifinale, la Futura torna in campo domenica per la penultima giornata di regular season.

Nuovamente nel fortino inviolato del PalaBorsani, le cocche accoglieranno il Volley Soverato ottava forza del campionato a quota 12 punti rimediati grazie a quattro vittorie e dodici sconfitte.

Le calabresi, che nelle ultime cinque uscite hanno centrato una sola incredibile vittoria per 3-2 contro Brescia, sono reduci da un periodo abbastanza travagliato che ha visto una ripartenza di 2024 con la separazione dalla schiacciatrice Jurdza e l’addio anticipato della statunitense Okenwa.

Le “cavallucce marine”, dunque, sbarcheranno a Castellanza in cerca di conferme dopo il tie break conquistato all’andata nella sfida del PalaScoppa, con la carta in più del ritorno in cabina di regia di Emma Malinov che potrebbe dare un po’ di imprevedibilità al gioco. La squadra di coach Guidetti, con tantissimi volti nuovi rispetto alla passata stagione e due sole le conferme, ha faticato a trovare la sua identità di gioco soprattutto lontano da casa dove i numeri sono abbastanza drastici e recitano di una sola vittoria all’esordio e tutte sconfitte senza punti nelle altre uscite. Nonostante gli sfavori dei pronostici le calabresi, con la mente sgombra da ogni pressione di sorta, vogliono dare il tutto per tutto sfruttando l’occasione per provare a fare uno sgambetto pesante ad una delle big e approcciare la pool salvezza con il morale alto.

Un roster comunque di tutto rispetto con atlete che conoscono la categoria ed assolutamente da non sottovalutare, dalla schiacciatrice Buffo passando per Frangipane e Guzin fino ad arrivare al libero Vittorio.

Squadra che fa della difesa e della battuta i suoi punti di forza provando proprio da quest’ultimo fondamentale a creare difficoltà alle avversarie spingendo fino al limite della ricerca del punto diretto, come confermano i numeri che recitano con la bellezza di 70 ace realizzati, soli tre in meno delle cocche.

Dalla parte opposta della rete Tonello e compagne, sull’onda dell’entusiasmo dopo l’inizio del nuovo anno con il sorriso, vogliono continuare a correre per tenere il fiato sul collo della capolista Perugia, vendicare il tie break dell’andata e confermarsi regine assolute nella tana di casa, dove nessuna squadra è riuscita nell’impresa di strappare neanche un punto.

Fortunatamente invariate e positive le notizie provenienti dallo staff medico biancorosso con coach Amadio che, recuperata anche Pomili, potrà contare davvero su tutte le ragazze a sua disposizione.

Il fischio d’inizio della gara è previsto, come di consueto, per le 17 di domenica al PalaBorsani di Castellanza. Ultimo appuntamento di regular season al PalaBorsani a cui è assolutamente vietato mancare.

