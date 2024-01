In campo nel ricordo di Franca

Forte, determinata, estremamente cordiale nella sua infinita disponibilità. Chiunque abbia conosciuto Franca Oldani non può non conservare di lei un bellissimo ricordo.

Forte, determinata, estremamente cordiale nella sua infinita disponibilità. Chiunque abbia conosciuto Franca Oldani (e sono molti) non può non conservare di lei un bellissimo ricordo. Una vita, la sua, spesa per la comunità in tanti modi, primo su tutti la sua GROF, con la quale ha scritto pagine tra le più importanti dello sport cuggionese. Nel pomeriggio di domenica 7 gennaio, per iniziativa congiunta dell’Amministrazione comunale e della Polisportiva San Giorgio, si è tenuto presso la palestra di via Annoni il primo ‘Memorial Franca Oldani’, un torneo dedicato proprio alla compianta Franca. “Abbiamo condiviso col sindaco e con l’assessore Testa la volontà forte di organizzare un momento in onore di colei che di fatto ha portato la pallavolo a Cuggiono” ci spiega Lorena Osnaghi della PSG. “Per chi è stato un pallavolista, lei è stata quasi un rifugio: ci ha trasmesso una passione forte che ancora oggi coltiviamo. In suo onore abbiamo organizzato un quadrangolare: su tutte voglio sottolineare la partecipazione di una formazione di ‘vecchie glorie’ della GROF, che hanno giocato con le divise storiche della società”. “In quanto PSG ci siamo presi l’onere di continuare la tradizione pallavolistica cuggionese: da qualche anno infatti le atlete della GROF si sono accasate sotto i nostri colori. Per noi è un grandissimo onore continuare sulla strada tracciata da Franca”. Alla conclusione del torneo, il sindaco Cucchetti ha consegnato al fratello Elio Oldani una targa per commemorare il grande impegno suo e di Franca reso alla comunità in termini sportivi, educativi e pedagogici in oltre 50 anni di attività della GROF.

