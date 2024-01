La festa per suor Silvia

Nel giorno del suo 50esimo compleanno, i giovani di Inveruno e Furato hanno voluto ringraziare suor Silvia per l’entusiasmo che è stata capace di portare.

In questi anni è arrivata suor Silvia Testa che risiede nella comunità salesiana di Castano Primo, ma si adopera principalmente per la comunità di Inveruno e a livello decanale. “Nel giorno del suo 50esimo compleanno, i giovani di Inveruno e Furato hanno voluto ringraziarla per l’entusiasmo che è stata capace di portare nel coordinamento della pastorale giovanile, nelle numerose iniziative portate avanti in oratorio e soprattutto per il punto di riferimento che è diventata per tutti noi”.

