Le Cocche in semifinale!

La Futura Volley di Busto si è imposta con un netto 3-0 contro Cremona nei quarti di finale di Coppa Italia A2. In semifinale affronterà, sempre al PalaBorsani, Messina.

La Futura Volley non tradisce le attese nella notte di Coppa Italia confermandosi imbattuta nel fortino di casa con la vittoria per 3-0 (25-20; 25-15; 25-18) contro Cremona che vale il pass per la semifinale.

Appuntamento dunque a mercoledì 24 gennaio, sempre al PalaBorsani, contro Messina che ha superato con il medesimo risultato Macerata.

Una vittoria, quella delle cocche, confezionata in poco più di un’ora di gioco e sotto gli occhi del Sindaco di Castellanza Mirella Cerini e dell’Assessore allo sport Luigi Croci. La squadra di Amadio mette in fila tre parziali praticamente perfetti in cui le ospiti non hanno scampo non riuscendo mai a mettere seriamente in difficoltà la squadra di Amadio. Inizio 2024 con i fiocchi dunque per le biancorosse che dopo il periodo più lungo di stop non mostrano ruggini, anzi degli ingranaggi perfettamente oliati in vista di una seconda fase di torneo caldissima.

Nel primo parziale, dopo l’iniziale fase di studio in cui Cremona resta puntualmente al passo, lo strappo è confezionato dalla premiata ditta di centrali Tonello-Rebora che regalano il +4 che indirizza il set (18-14). Da lì in avanti è la Futura a prendere in mano le redini del gioco e non mollarle più, spingendo l’Esperia a commettere anche qualche errore di troppo che facilita il lavoro delle cocche. Con precisione e puntualità le bustocche si prendono la prima frazione con il punteggio di 25-20.

La seconda frazione vede le cocche partire subito forte, sul turno di servizio di Rebora è subito servito il 9-3 che inchioda le ospiti. In grossa difficoltà nel trovare soluzioni l’Esperia prova a rivoluzionare il sestetto per trovare opzioni di gioco alternative. La squadra di Zanelli ci riesce ma solamente a tratti e non può bastare contro una Futura decisa a non cedere assolutamente nulla.

Ci pensa la solita Cvetnic a regalare dieci set ball alle sue che conquistano poi il parziale alla seconda chance fissando il definitivo 25-15.

Nel terzo e ultimo set ci provano le ospiti a invertire la rotta trovando per la prima volta nella gara il vantaggio. Dura poco però perché le cocche ribaltano immediatamente trovando parità e nuovo vantaggio. Con le redini del gioco tra le mani Tonello e compagne si prendono la vittoria finale chiudendo con il definitivo 25-18.

Appuntamento ora a domenica per la sfida casalinga valida per la penultima giornata di regular season contro Soverato.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Daris Amadio: “C’era curiosità di giocare contro team dell’altro girone, bene così per il risultato fatto oggi. Siamo stati bravi a partire dalla battuta e il resto del gioco ne ha beneficiato positivamente. Qualche black out nel secondo set ma alla fine ci siamo riprese bene. Penso che in semifinale ci sarà senza dubbio una squadra di grande valore. In questa seconda fase continueremo quello che stiamo facendo cercando di essere un po’ più coraggiose nei momenti di difficoltà. Abbiamo perso finora solo due partite e dobbiamo tenere il ritmo anche nella pool promozione.”



Viola Tonello: “Eravamo molto cariche ed entusiaste di giocare questa partita, siamo arrivate ad un momento cruciale della stagione e ce lo siamo meritate. Era molto importante questa sfida, sapevamo che avremmo avuto di fronte un avversario temibile che andava preparato bene e non sottovalutato. Abbiamo messo in campo fin da subito la nostra pallavolo con tranquillità e penso che si sia visto il duro lavoro che facciamo ogni giorno in palestra: siamo davvero molto contente. Credo che sia importante mantenere la consapevolezza nei nostri mezzi senza guardare troppo gli avversari perché le stagioni vanno anche a momenti e bisogna sempre affrontare tutti i match con umiltà indipendentemente da chi si ha di fronte. Dobbiamo giocare sempre al meglio ogni partita poi il campo dirà la sua. Penso quest’anno di avere veramente una grande fortuna ad essere il capitano di questa squadra è davvero un sogno e non posso che ringraziare queste ragazze. Continuiamo a sognare fino alla fine lavorando giorno dopo giorno perché diventi realtà.”

