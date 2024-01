I Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Cecina hanno organizzato presso il Reparto Pediatrico dell’ospedale di Legnano “La Befana della Biodiversità”.

I Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Cecina hanno organizzato presso il Reparto Pediatrico dell’ospedale di Legnano “La Befana della Biodiversità”. Accolti dal direttore medico, dottor Eugenio Vignati, e dal direttore del Reparto, dottoressa Laura Pogliani, i militari toscani, guidati dal Cap. Niccolo’ Marco Mancini insieme al Mar. Ord. Roberto Pella e dall’ App. Sc. Matteo Barsacchi, hanno fatto un lungo viaggio per visitare appositamente il reparto Pediatrico legnanese e portare dei doni ai piccoli degenti. Ai bambini presenti sono stati consegnati vari gadget: quaderni, zainetti in tela o carte da gioco con immagini provenienti dalle 150 riserve naturali statali e foreste demaniali gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. L’iniziativa vuole sensibilizzare e promuovere in Italia, nei luoghi di degenza pediatrica, la cultura della sostenibilità ambientale, avvicinando alla biodiversità i bambini ricoverati, i loro familiari ed il personale sanitario.

