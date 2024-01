Chiuso sottopasso tra Rogorotto e Sedriano

Per la risoluzione del problema occorrerà attendere l'intervento di Città Metropolitana. Intanto i cittadini arlunesi che non potranno percorrere il sottopassaggio centrale situato tra la frazione di Rogorotto e Sedriano dovranno armarsi di pazienza.

Per la risoluzione del problema occorrerà attendere l'intervento di Città Metropolitana. Intanto i cittadini arlunesi che non potranno percorrere il sottopassaggio centrale situato tra la frazione di Rogorotto e Sedriano dovranno armarsi di pazienza. "Da qualche giorno - spiega il sindaco Moreno Agolli - Città Metropolitana ha chiuso l'accesso al sottopassaggio carrabile tra Rogorotto e Sedriano a causa di problemi alle pompe elettriche per il drenaggio delle acque meteoriche". I tecnici sono al lavoro, ma non è stata fornita alcuna informazione sulla tempistica entro la quale la situazione ritornerà alla normalità consentendo così agli arlunesi di poter nuovamente percorrere quel tratto. "La competenza dell'intervento è provinciale - sottolinea il primo cittadino arlunese - mentre quella territoriale è del comune di Sedriano, speriamo in un intervento risolutore rapido". E intanto, conclude Agolli, "Pazienza e giro largo".

