Nell’ambito di BA Natale, il calendario delle iniziative natalizie promosso dall’Amministrazione comunale di Busto Arsizio con Comitato Commercianti Centro Cittadino, Distretto del Commercio, Ascom Confcommercio Busto, Free Runners team organizza un’iniziativa per trascorrere il pomeriggio dell’Epifania all’aria aperta sabato 6 gennaio a partire dalle 15.30. Si tratta della “Caccia al tesoro della Befana”, una divertente competizione a squadre che si svolgerà per le vie del centro storico. La squadra che completerà il percorso più velocemente, riceverà un premio finale, ma nessuno rimarrà a mani vuote, una ricca calza piena di caramelle e leccornie sarà offerta ad ogni squadra partecipante. La squadra dovrà essere composta da massimo 5 persone e la quota di iscrizione è pari a 6 euro, che comprende anche alcuni gadgets. Per le iscrizioni basterà rivolgersi al banco accoglienza in piazza San Giovanni, a partire dalle 15.30.

