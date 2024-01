La 'Befana Castanese'

Pronti a vivere un pomeriggio di festa, aspettando la befana, o meglio le befane. L'appuntamento a Castano, allora, è sabato 6 gennaio in piazza Mazzini e in Villa Rusconi.

Pronti a vivere un pomeriggio di festa, aspettando la befana, o meglio le befane. L'appuntamento a Castano, allora, è sabato 6 gennaio in piazza Mazzini e in Villa Rusconi: alle 15 momento di preghiera per bambini e ragazzi nella chiesa di San Zenone, quindi alle 15.30 ecco la befana funambola (campanile chiesa di San Gerolamo - Gera Circus) e alle 15.45 'Super Befana Spa' (laboratori teatralizzati per bimbi e ragazzi, dai 4 ai 12 anni, Villa Rusconi - Ditta Gioco Fiaba); infine, alle 18.15 'Christmas Show 24, special guest: la Befana sui pattini', sulla pista di pattinaggio (Compagnia Pattinaggio Creativo, direzione artistica Marta Bravin e Paola Fraschini).

