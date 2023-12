"L'anno del color Magenta"

Luca Del Gobbo: "Grande centralità è stata ridata alla scuola e alla formazione. Nel 2024 vogliamo alzare ancora di più l'asticella".

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Luca Del Gobbo, sindaco di Magenta

Il 2023 è stato un anno estremamente positivo perchè abbiamo lavorato su due particolari progetti: il primo riqualificare e rilanciare la macchina comunale (son arrivate 22 persone nuove); il secondo è stato mirato alla realizzazione degli obiettivi del nostro programma (la pista ciclabile, che collega a Corbetta; il nuovo ponte ciclopedonale su Pontevecchio; riqualificazione alle scuole; iniziato un intervento sul cimitero di Magenta; abbattimento delle barriere architettoniche). Abbiamo fatto un buon lavoro per la valorizzazione del commercio con tante iniziative, con grande attenzione all’anno del ‘colore Magenta’. Un ottimo lavoro quello rivolto al sociale per l’attenzione alle persone meno fortunate: affitto e utenze per famiglie in difficoltà (circa 150). Grande centralità è stata ridata alla scuola e alla formazione. Per il 2024 sono molte le attese e vogliamo alzare ancora di più l’asticella.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!