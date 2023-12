"Importante l'illuminazione a led"

Roberto Cattaneo: "Siamo stati in grado di rispondere a tutte le richieste della cittadinanza, anche a fronte di situazioni di difficoltà".

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Roberto Cattaneo, sindaco di Nosate

Un 2023 che si chiude positivamente. Le nuove figure professionali, che hanno sostituito quasi per intero il personale comunale andato in pensione in questi anni, si stanno sempre più affermando nei loro ruoli acquisendo competenze e professionalità. Anche l’Ufficio Tecnico si sta finalmente allineando agli standard richiesti. Siamo stati in grado di rispondere a tutte le richieste della cittadinanza, anche a fronte di situazioni di difficoltà. Abbiamo mantenuto il contributo alle famiglie che hanno bambini fino ai 13 anni. Quindi, diversi sono stati gli interventi di manutenzione straordinaria sulle aree pubbliche (ad esempio la nuova staccionata in località parco Madonna in Binda) di efficientamento energetico sugli edifici pubblici. Ma sicuramente l’opera più significativa ha riguardato il rifacimento totale dell’intera rete di illuminazione pubblica, con l’impiego della più moderna tecnologia led.

