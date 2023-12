Cuggiono piange Gianluigi Garavaglia

In questo finire di 2023 si è spento all'età di 78 anni il Cav. Gianluigi Garavaglia storico ex presidente del Museo Storico Civico, ex Bersagliere e membro del Centro Frassati.

Se ne va un altro volto storico dell'associazionismo cuggionese. In questo finire di 2023 si è spento all'età di 78 anni il Cav. Gianluigi Garavaglia storico ex presidente del Museo Storico Civico, ex Bersagliere e membro del Centro Frassati.

Nel corso degli anni il suo impegno per la comunità è sempre stato davvero encomiabile, con una grande attenzione alle dinamiche sociali e storiche di Cuggiono e del territorio. Per ben 20 anni è stato alla guida del Museo, ruolo che ha lasciato nel 2017 a favore di Gabriele Calcaterra. Sotto la presidenza di Garavaglia, in vent’anni il museo ha mantenuto, ampliato e consolidato le collezioni museali. Sotto la sua presidenza si è riusciti a montare il grande Torchio, un pezzo unico nel territorio, che da vent’anni cercava un pulpito dal quale presentarsi e raccontare il proprio importante vissuto. Con la sua cura e attenzione son stati conservati più di 3.000 oggetti storici, molti preziosi e unici, basti pensare al FIAT 18BL che, anche se di proprietà comunale, viene gelosamente conservato dagli amici del Museo. Particolarmente ampliato anche il servizio documentale.

"Un triste momento per tutti gli amici del Museo al quale Gianluigi ha donato tanto tempo e dedizione nei molti anni della sua presidenza - commentano gli amici dello 'Storico Museo del Cuggionese Aps-Ets' Ricordando i momenti più belli e felici vissuti con lui, porgiamo le nostre condoglianze alla Fam. e a chi come noi lo ha conosciuto e apprezzato".

Un supporto molto importante è stato donato anche al Centro Frassati che, da anni, con grande costanta e impegno, permette a signori e signore con disabilità di aver momenti di grande socialità.

La comunità lo ricorderà con un rosario sabato 30 dicembre alle ore 14.30 e con il funerale alle ore 15.

