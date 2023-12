Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Giovanni Cucchetti, sindaco di Cuggiono

Il 2023 è stato l’anno in cui finalmente abbiamo iniziato a vedere il frutto di tante progettazioni e tanti studi ed è stato un anno, seppur tra molte difficoltà, molto positivo. Finalmente abbiamo concluso il collegamento ciclabile con Inveruno e si è iniziato a riqualificare una porzione importante del nostro territorio. Si sono avviati i lavori di restauro della Limonaia, sono stati assegnati i lavori di restauro relativi al secondo piano di Villa Annoni. Abbiamo assegnato ai nostri commercianti un importante contributo e stiamo valorizzando le loro attività grazie ad un importante finanziamento avuto nel 2023 dopo aver costituito il Distretto del Commercio. A breve approveremo il progetto esecutivo del secondo lotto della circonvallazione e daremo inizio alla procedura di acquisizione dei terreni. Continueremo sempre nell’organizzare eventi di qualità.

