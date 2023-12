Il nuovo Consiglio dei Ragazzi

Rinnovato nei giorni scorsi il Consiglio Comunale dei Ragazzi: giovani della comunità di Inveruno e Furato che vogliono mettersi in gioco per suggerire miglioramenti per il paese.

In attesa dell'appuntamento elettorale per le amministrative 2024 che vedrà la nomina del successore del sindaco Sara Bettinelli, nei giorni prima di Natale è stato rinnovato anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Si tratta di uno strumento di cittadinanza attiva istituito in Italia nel 1997 con la legge n. 285 e consiste in un gruppo di ragazzi, eletti dai propri compagni, che si occupano dei problemi della propria città. “L’obiettivo è di far acquisire ai giovani competenze riguardanti l’esercizio della democrazia e la pratica del diritto di cittadinanza, attraverso percorsi educativi e strumenti di partecipazione che mettano in relazione adulti e ragazzi per sviluppare in questi ultimi il senso di appartenenza al proprio contesto di vita – spiega Nicoletta Saveri, assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura - Con la costituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi, il progetto si prefigge, inoltre, di accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza di essere attori della vita amministrativa locale. Ci abbiamo creduto da subito come Amministrazione e siamo felici di proseguire in questo percorso".

Eletti nel nuovo consiglio: Alice Martinenghi (1A), Giada Carpino (1A), Mattia Garavaglia (1B), Emanuele Cucchetti (1B), Riccardo Marzorati (1C), Mirko Venegoni (1C), Marco Ceruti (2A), Davide Salieri (2A), Nicolò Motta (2B), Mario Evan Rapetto (2B), Giada Benelli (2C) e Francesco Sulfaro (2C).

