Bicipolitana: la linea 3 nel quartiere Canazza

La linea 3 della Bicipolitana nel quartiere Canazza. Il nuovo tratto della Bicipolitana comporterà una modifica della viabilità con la trasformazione di via Risorgimento in una strada a senso unico da via Colombes a via Amendola e in una “strada ciclabile” o E – bis, ossia una strada urbana in cui la circolazione delle biciclette ha la precedenza su tutti i veicoli e con un limite di velocità di 30 km/h.

La linea 3 della Bicipolitana nel quartiere Canazza. Il nuovo tratto della Bicipolitana comporterà una modifica della viabilità con la trasformazione di via Risorgimento in una strada a senso unico da via Colombes a via Amendola e in una “strada ciclabile” o E – bis, ossia una strada urbana in cui la circolazione delle biciclette ha la precedenza su tutti i veicoli e con un limite di velocità di 30 km/h. Questa modifica comporta lo spostamento della fermata del bus della linea A da via Risorgimento in via Pasteur: il pullman nel suo percorso dal centro alla periferia passerà da via Pasteur e nel ritorno da via Risorgimento. La modifica nel percorso del bus è già effettiva.

"Con la prosecuzione della linea 3 contribuiamo a migliorare il collegamento per le biciclette fra la zona centrale e la periferia – commenta Marco Bianchi, assessore alla Mobilità - che significa connettere la zona Canazza con l’ex ospedale e le scuole. I prossimi mesi saranno importanti per lo sviluppo della rete ciclabile in città: nei primi mesi del 2024 saranno realizzati i tratti di pista nell’Oltresabotino e, durante l’anno, ci aspettiamo i lavori, ad opera di Città Metropolitana, per la ciclabile del progetto Cambio che corrisponde alla nostra linea 5; nel frattempo prosegue anche l’attività di progettazione della linea 2, la San Giorgio su Legnano – Castellanza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!