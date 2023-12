A MGM la gestione per 18 mesi

L'esito del bando per la gestione della Piscina comunale 'Ferdinando Villa' di Legnano ha visto la vittoria della MGM srl di Paderno Dugnano, che lavora già da qualche mese presso l'impianto.

Sarà nel segno della continuità la gestione della piscina di Legnano, che, a seguito della gara, è stata affidata a MGM Sport srl di Paderno Dugnano, già al lavoro da settembre nell’impianto di viale Gorizia. La durata dell’affidamento dei servizi relativi alla gestione che riguarda le attività in essere (sportiva, corsistica e di nuoto libero) è di 18 mesi; affidamento rinnovabile per un periodo massimo di altri 18 mesi. La spesa che sosterrà l’amministrazione comunale per il servizio sarà di 908.714,56 euro (IVA di legge inclusa).

