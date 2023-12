La formazione professionale a portata di clic con la nuova piattaforma ITER FP. La Città metropolitana di Milano offre una nuova opportunità di conoscere a fondo le proposte sul territorio.

La Città metropolitana di Milano presenta ITER- La Formazione professionale a Milano: è la prima versione, in fase sperimentale, di un nuovo strumento di orientamento a disposizione di studentesse e studenti interessati ad intraprendere un percorso di istruzione professionale dopo il diploma di scuola secondaria di primo grado.

ITER FP, lanciato in via sperimentale dal Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità della Città metropolitana di Milano, è una piattaforma web accessibile gratuitamente online.

ITER FP nasce come approfondimento digitale e interattivo della sezione che il tradizionale catalogo “ITER Orientamento scolastico per ragazzi", edito ogni anno dalla Città metropolitana di Milano, dedica ai corsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale, aggiornando il repertorio nazionale dell’offerta IeFP e l’elenco degli istituti statali e dei centri di formazione accreditati dove poterli frequentare. Ma il sistema IeFP lascia alle stesse scuole ampi spazi di flessibilità e di personalizzazione riguardo alla programmazione e all’organizzazione della didattica, per scegliere il corso che più corrisponde alle proprie esigenze e aspirazioni è utile avere più informazioni sulle sue peculiarità.

Da qui la volontà della Città metropolitana di Milano di fornire una panoramica non solo completa e aggiornata, ma anche dettagliata delle opportunità di istruzione e formazione professionale che si possono cogliere in territorio metropolitano.

ITER FP non si limita a fornire l’indice delle qualifiche e dei diplomi professionali dell’offerta IeFP e la lista delle scuole di riferimento, ma descrive e valorizza le caratteristiche di ogni singolo corso aperto alle iscrizioni. ITER FP è in costante opera di implementazione e sviluppo grazie alla collaborazione degli enti di formazione accreditati nel territorio metropolitano. La piattaforma web raccoglie e organizza per un’agile consultazione informazioni puntuali sui singoli corsi programmati da ciascun istituto: recapiti di contatto, ubicazione della sede e indicazioni su come raggiungerla, articolazione oraria delle lezioni, monte ore dei tirocini, insegnamenti trasversali e professionali, servizi erogati, progetti extracurricolari, personalizzazione dei percorsi, competenze acquisite con la qualifica o il diploma rilasciati, nonché le opportunità professionali cui danno adito.

"Questa prima versione di ITER FP consentirà ai futuri allievi IeFP di confrontare tra loro offerte formative analoghe o simili per scegliere quella che, per uno o più aspetti diversi, ritengono più adatta per realizzare le basi del proprio futuro professionale – sottolinea Diana De Marchi, consigliera delegata alle Politiche del lavoro, politiche sociali e pari opportunità della Città metropolitana di Milano – La piattaforma ITER FP è uno strumento che mancava, un nuovo tassello che si aggiunge al quadro dei servizi all’orientamento e alla formazione professionale sviluppati dalla Città metropolitana di Milano in un’ottica di collaborazione in rete con soggetti pubblici e privati operanti sul nostro territorio. È anche un primo concreto risultato del protocollo d’intesa per l’orientamento firmato in agosto dal nostro ente, dall'Ufficio scolastico territoriale e da Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia. A questo proposito ringrazio fin d’ora l’Ufficio scolastico territoriale di Milano per il sostegno alla promozione di ITER FP nelle scuole per divulgarne la conoscenza agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie". Come ogni anno, inoltre, è disponibile sul sito della Città metropolitana la guida sull'offerta formativa destinata agli studenti e alle studentesse all’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado"ITER Orientamento scolastico per ragazzi" completamente aggiornata: uno strumento che gli studenti e le famiglie possono agevolmente consultare, scaricare e stampare in parte o integralmente, anche in formato libretto.

