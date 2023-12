Cesti natalizi per i più bisognosi

Anche quest’anno, come da almeno una decina di anni a questa parte, il Lions Club Castellanza Malpensa ha pensato al Natale delle persone sole. Il presidente Pietro Grossi, insieme ad alcuni soci, ha consegnato, infatti, una ventina (per ora) di cesti natalizi di generi alimentari all’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni, che a sua volta li destinerà ai più bisognosi.

Anche quest’anno, come da almeno una decina di anni a questa parte, il Lions Club Castellanza Malpensa ha pensato al Natale delle persone sole. Il presidente Pietro Grossi, insieme ad alcuni soci, ha consegnato, infatti, una ventina (per ora) di cesti natalizi di generi alimentari all’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni, che a sua volta li destinerà ai più bisognosi.

“Ringraziamo molto i Lions per questa importante donazione – ha affermato Reguzzoni -. Un gesto che dimostra ancora una volta la generosità che anima il club, a fianco dell’amministrazione anche in altre occasioni di solidarietà: un gesto simbolico, ma anche utile a far sentire queste persone parte di una comunità in un periodo dell’anno in cui la solitudine è ancor più difficile da sopportare”.

