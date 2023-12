Le associazioni al Mercatino

Ai 'Mercatini in Villa Annoni' grande apprezzamento per l’impegno delle associazioni di presenziare e mostrare i propri lavori ed impegno sul territorio.

Un successo ‘a metà’ per i mercatini natalizi cuggionesi in Villa Annoni: se da un lato vi è stato grande apprezzamento per l’impegno delle associazioni di presenziare e mostrare i propri lavori ed impegno sul territorio, da più parti vi è il rammarico per mercatini meno ‘curati’: nessuna vera attrattiva per i bambini e solo un paio di stand commerciali per invogliare a partecipare.

