Pettini responsabile S.C. Medicina di Laboratorio

La dottoressa Paola Pettini ha ricevuto l’incarico di responsabile della Struttura Complessa di Medicina di Laboratorio di ASST Valle Olona.

La dottoressa Paola Pettini ha ricevuto l’incarico di responsabile della Struttura Complessa di Medicina di Laboratorio di ASST Valle Olona. La sua carriera professionale comincia al Sant’Antonio Abate a Gallarate, presso l’unità di Ostetricia e Ginecologia, dove ha collaborato alla costituzione, ex novo, del Laboratorio di Procreazione Medicalmente Assistita, supportando l’ambulatorio per la terapia dell’infertilità di coppia.

Nel 2005 la dottoressa Pettini assume l’incarico dirigenziale del Centro di Sterilità sempre nell’ambito della procreazione assistita passando, successivamente, alla direzione di Struttura Semplice di Biologia Molecolare trasversale alle unità operative e servizi aziendali, presso l’Unità Operativa Centro Trasfusionale. Le principali responsabilità spaziano dall’adozione di percorsi organizzativi atti a migliorare l’efficienza interna del laboratorio alla individuazione ed esecuzione di test in biologia molecolare sulla base delle richieste pervenute dalle diverse unità operative ospedaliere.

Profonda conoscitrice delle attività diagnostiche e di gestione dei processi nell’ambito della Medicina di Laboratorio, la Dottoressa Pettini affina, nel corso degli anni, le sue competenze per quanto attiene la Patologia Clinica, biochimica clinica d’urgenza e di routine, proteine specifiche, ematologia e coagulazione, supportando i colleghi specialisti all’interpretazione dei risultati.

Nel periodo COVID viene poi trasferita dal P.O. di Gallarate al P.O. di Busto A. con il compito di centralizzare ed organizzare il laboratorio per la ricerca in biologia molecolare del virus SARS-COV2 da tamponi provenienti sia dai reparti ospedalieri che in ambito territoriale.

Attualmente è la responsabile della Struttura Complessa di Medicina di Laboratorio dell’intera ASST Valle Olona.“Ho ricevuto questo nuovo incarico con grande entusiasmo ed energia”, afferma la Dottoressa Paola Pettini, “La Medicina di Laboratorio è e sarà sempre un punto di riferimento sia per i professionisti che per i pazienti; la sfida sarà quella di ottimizzare l’organizzazione del servizio al fine di poter rispondere alle richieste dell’utenza e dei colleghi. Lavorerò fin dall’inizio per continuare la collaborazione sia in ambito ospedaliero che territoriale. Un pensiero particolare va a tutto il Personale di Laboratorio; il lavoro in équipe è di fondamentale importanza ed ognuno di loro risulta indispensabile per garantire e migliorare la qualità del servizio”.

"Desidero rivolgere alla dottoressa Pettini i miei più sentiti auguri di buon lavoro per il suo nuovo incarico come Responsabile della S.C. Medicina di Laboratorio di ASST Valle Olona. Sono certo che le capacità dimostrate sinora e la professionalità che la contraddistingue saranno il punto di partenza per proseguire in un rapporto di collaborazione proficuo e competente", conclude il direttore sanitario di ASST Valle Olona, dottor Claudio Arici.

