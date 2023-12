'Festival Scacchi' a Robecchetto

Dal 26 al 29 dicembre, Robecchetto con Induno si trasformerà in un centro di strategia, creatività e competizione. Stiamo parlando del Festival Scacchi di Robecchetto con Induno, un evento che, anno dopo anno, continua a radunare appassionati di scacchi da tutta Italia e dall’estero.

Il Festival Scacchi, organizzato dal circolo scacchistico Cavalli&Segugi con il supporto nostro e del Comune di Robecchetto, si configura come una delle competizioni di scacchi più importanti del periodo natalizio in Italia.

Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa che rappresenta non solo un’importante manifestazione sportiva, ma anche un’occasione per valorizzare il nostro territorio e promuovere un approccio positivo all’impresa. Gli scacchi, infatti, sono molto più di un semplice gioco: rappresentano un esercizio di analisi, strategia, pianificazione e capacità di adattamento. Tutte competenze indispensabili per fare la mossa giusta, sia nello sport che nel lavoro.

Il festival comprende tre tornei internazionali FIDE. Il primo è il Magistrale, riservato ai giocatori con punteggio Elo superiore a 1849. Il secondo è l’Open FIDE A, aperto ai giocatori con punteggio Elo compreso tra 1550 e 1899. Infine, l’Open FIDE B darà opportunità a tutti i giocatori con punteggio inferiore a 1600. Ogni torneo offre un’opportunità unica per misurarsi con scacchisti provenienti da diverse nazioni e mettere alla prova le proprie abilità.

